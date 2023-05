F1 | George Russell sulla lite con Verstappen | “Continuerò a correre come ho sempre fatto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023) Quattro giorni dopo la conclusione del Gran Premio dell’Azerbaigian in quel di Baku, è già tempo di conferenza stampa piloti alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di Miami 2023, validoquinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno., atteso tra i possibili protagonisti del weekend in Florida, proverà a riscattare il deludente ottavo posto dell’ultima gara. “Miami è bella, mi piace. Per tutti noi è divertente venire qui. Ci piace l’atmosfera, South Beach e la costa. È un bellissimo weekend. Il caldo? Sicuramente è complicato per noi. Va detto che è anche emozionante quando è difficile, ci sono delle opportunità per distinguersi dagli altri. Quando sei in macchina la domenica per quelle due ore, sudi parecchio“, ha dichiarato il pilota Mercedes alla stampa.disparità di rendimento ...