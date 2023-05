F1 | Fernando Alonso | “Se non ci fosse la Red Bull saremmo tutti in due decimi…”

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’Aston Martin esono le due principali rivelazioni di questo inizio del Mondiale di Formula 1 2023. Il veterano spagnolo è già riuscito a salire due volte sul podio, sfruttando una macchina davvero competitiva e a tratti seconda forza di questo campionato. Queste le parole del due volte campione del mondo in vista della gara di Miami: “Probabilmente il punto di forza della nostra vettura è il poco degrado delle gomme, spero che potremo sfruttarlo se non ci saranno molte safety car o pioggia. È quello che pensiamo, ma vogliamo confermarlo nelle prove libere”. Sulla conformazione del circuito: “Il circuito sarà diverso con il nuovo asfalto, vedremo come andrà. È simile a Jeddah e Baku, non mi aspetto molte sorprese, ma queste temperature sono uniche. Mercoledì la pista era a 60ºC, anche se non mi aspetto troppi cambiamenti di ...

L'Aston Martin e Fernando Alonso sono le due principali rivelazioni di questo inizio del Mondiale di Formula 1 2023. Il veterano spagnolo è già riuscito a salire due volte sul podio, sfruttando una