F1 | Charles Leclerc | “Dobbiamo crescere in gara | gli aggiornamenti a Miami ci daranno un mano”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dare continuità di rendimento. La Ferrari si presenta con questo spirito al quinto round del Mondiale 2023 di F1. Dopo aver ottenuto i primi podi stagionali a Baku (Azerbaijan), nella Sprint Race e nel GP in territorio azero, la Rossa è chiamata all’impegno sul circuito di, in Florida., che ha impressionato per velocità e gestione nell’ultima uscita, sarà tra gli osservati speciali. Il monegasco ha confermato le sue straordinarie qualità di guida nel giro secco, conquistando nel fine-settimana in Azerbaijan due pole-position, nell’anomalo fine-settimana di Baku. Sarà interessante comprendere se il pacchetto-Ferrari avrà la medesima resa. “A Baku è stato bello andare sul podio dopo prime gare sfortunate. Non poteva andare peggio. È arrivata la prima pole a conferma che la macchina è forte ...

e George Russell - sono però già riusciti tutti e tre conquistare titoli iridati (nel caso dell'olandese) o perlomeno vittorie di Gran Premi e fanno tutti e tre parte dei tre top team ...Un anno fa il Gran Premio di Miami fu parecchio movimentato e non mancò la bagarre anche per le posizioni di testa, con Max Verstappen che riuscì a passare in pistain quella che fu ...In Azerbaigian a brillare è stato il compagno di box del pilota iberico,, ma Sainz, attualmente quinto nella classifica iridata piloti, vuole rialzare la testa già a Miami. Baku ...

Charles Leclerc ha parlato quest’oggi nella conferenza stampa di presentazione del GP di Miami: “Il weekend di Baku ci ha dato un’iniezione di fiducia dopo tre gare negative. In Azerbaijan siamo ...Charles Leclerc arriva a Miami per il primo dei tre gran premi americani in calendario dopo il buon risultato colto in Azerbaijan. Il pilota monegasco della Ferrari ha avuto finalmente un fine ...