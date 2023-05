F1 | Carlos Sainz | “Inizio di stagione migliore rispetto al 2022 La seconda vittoria è vicina”

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023)sta vivendo insieme alla Ferrari un avvio di 2023 non semplice. I primi segnali positivi per il Cavallino Rampante sono arrivati nel weekend nel GP dell’Azerbaijan a Baku, con il primo podio dellaottenuto da Charles Leclerc. Adesso si vola a Miami per la quinta gara dell’anno. Il pilota ex McLaren ha rilasciato una lunga intervista a Marca nella quale ha analizzato la situazione in casa Ferrari e non solo: “Queste prime gare sono state un aperitivo. Ora stanno arrivando i miglioramenti e possiamo dire che inizia davvero la. La partenza è stata dura, con una squadra, la Red Bull, decisamente superiore agli altri. Non ci aspettavamo una scuderia così dominante e in Ferrari ci aspettavamo tutti qualcosa in più“. Ferrari che, a sentire le parole dell’iberico, non si aspettava di essere così ...