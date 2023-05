Ex Cascina Serassi | per giugno pronti gli spazi dedicati all’infanzia E a breve l’inaugurazione di Piazza della Cittadella

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Bergamo. “Un sopralluogo al cantiere dell’exche, grazie ai fondi del progetto Capacityes, un cospicuo finanziamento che consentirà dunque di affrontare il temapovertà urbana, con particolare attenzione al dirittocasa e all’educazione di bambini, diventerà presto un centro socio-educativo per bambini”. Questo il messaggio lasciato a mezzo social da Marco Brembilla, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bergamo che ha raggiunto il cantiere, ormai avviato a pieno titolo. E mentre si completa quest’opera tanto attesa e voluta, manca poco anche alche terrà l’amministrazione per il completamento delle porte, di tuttaCittae del Museo Archeologico, in Città Alta. Il centro è praticamente ...