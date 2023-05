Eurozona | nuovo netto calo prezzi produzione a marzo | - 1 | 6% su mese

e netto calo dei prezzi alla produzione nell'industria dell'a marzo, un meno 1,6% rispetto al mese precedente che è stato trainato dalla forte diminuzione dell'energia, meno 4,8%, ma ...Anzi, la scommessa che raccoglie il più ampio consenso è di unrialzo da 0,25% . Il dubbio è ... e il Pil dell'si mantiene in crescita, seppur debole (+0,1%). E' uno scenario che invita ...Anche in questo caso si stima unrialzo, ma non dovrebbe essere l'ultimo alla luce della risalita al 7% dell'inflazione nell'. Per Francoforte, infatti, il ciclo di rialzi più rapido ...

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks Teleborsa

Resta in buona salute il settore dei servizi dell'Eurozona ad aprile 2023, che contribuisce a sostenere l'economia nel suo complesso.La Banca centrale europea potrebbe rialzare i tassi di un quarto di punto, anche se non viene escluso l'aumento di mezzo punto percentuale ...