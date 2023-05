Esplode l' ira dei tifosi del Psg | ' Messi figlio di puta' Il divorzio è ufficiale

" Messi figlio di put...a ". La storia della "Pulce" a Parigi si conclude tra gli insulti dei tifosi del Psg infuriati e la comunicazione ufficiale di non rinnovare con il club del presidente ...PARIGI (Francia) - Dopo le vicessitudini delle ultime ore che hanno visto Messi protagonista prima della sanzione per la partenza non autorizzata e poi della comunicazione del mancato rinnovo da parte ...L'Olimpicoperché sa benissimo quanto sia importante in chiave Champions vincere questa ... Cross dalla destra di Leao (veradi Dio che ha devastato la fascia sinistra del campo dimostrando ...

Esplode l'ira dei tifosi del Psg: "Messi figlio di put...a". Il divorzio è ufficiale Tiscali

Dopo le vicissitudini delle ultime ore, i supporters più caldi si riuniscono sotto gli uffici del club e insultano l'argentino, l'italiano e non solo ...Dopo la messa in onda dell'ultimo serale di Amici 22, come di consueto gli allievi del talent show hanno avuto l'opportunità di ascoltare le opinioni dei giornalisti sulle loro ultime esibizioni. Amic ...