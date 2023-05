Esonero Pioli | pazienza finita in casa Milan | ribaltone improvviso

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilgioca col fuoco, tra turnover e semifinale di Champions League. Lacon Stefanopuò terminare a breve:, ecco svelato tutto. Due sole vittorie in campionato dopo la sosta per le nazionali. Ilvola in Europa, ma continua a zoppicare in Serie A ed è un qualcosa che fa rabbrividire i tifosi del Diavolo rossonero. La formazione di Stefano, infatti, si è impelagata nella lotta alla qualificazione per la prossima edizione della UEFA Champions League. Un paradosso, se si considera il cammino che il club di via Turati, invece, sta tenendo nelle competizioni continentali. La finale di Istanbul, dopotutto, è ad un Derby di distanza. Il 10 maggio si giocherà il primo atto della semifinale contro l’Inter, per un incrocio che ...