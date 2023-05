(Di giovedì 4 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi l'Italia celebra il 162° anniversario della fondazione dell'Italiano. Il 4 maggio 1861 è iniziata una storia gloriosa, contraddistinta da amore per la Patria, senso dell'onore e del dovere, professionalità e altruismo e grazie alla quale il nostro Tricolore ha sventolato e continua a sventolare alto nel mondo”. Lo afferma in una nota il premier Giorgia.“Il Governo esprime un profondo ringraziamento agli uomini e alle donne dell'Italiano chegarantiscono ladellee della collettività nazionale, operano in missioni di pace e stabilità a livello internazionale e nel soccorso alle popolazioni colpite da calamità – prosegue -.Un ricordo riconoscente va a coloro che, anche giovanissimi, sono ...

...presidente del Consiglio Giorgia. L'Italia sarebbe pronta a siglare un accordo sui migranti anche con il generale già condannato per crimini di guerra. Il generale, ex ufficiale nell'...Se c'è una cosa che in testa a Giorgiaè sempre stata rovello assoluto quella porta il nome del Patto di stabilità . Non i migranti, ...e la fece disegnare su tutti gli scudi del suo. Fu ......sera ha incontrato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e oggi potrebbe essere ricevuto anche dalla presidente del Consiglio Giorgia. Il generale, ex ufficiale nell'...

Esercito, Meloni “Ogni giorno garantisce sicurezza istituzioni e Paese” La Sicilia

Lo afferma in una nota il premier Giorgia Meloni. “Il Governo esprime un profondo ringraziamento agli uomini e alle donne dell’Esercito Italiano che ogni giorno garantiscono la sicurezza delle ...Il generale della Cirenaica è a Roma, dove ieri ha incontrato Tajani e oggi potrebbe essere ricevuto da Meloni. Ecco come è ritornato a essere di fatto uno degli interlocutori decisivi nel paese ...