Esclusivo TPI – De Gennaro è il nuovo comandante della Gdf | così Mantovano l’ha spuntata su Giorgetti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Per il ComandoGuardia di FinanzaAndrea De. Prevale pertanto il candidato del Sottosegretariosu quello del Ministro competente, Giancarlo. Fino all’ultimo c’è stata incertezza, con uno scontro che si è protratto fin dentro al Cdm. Come svelato da TPI in un recente articolo,e Desenior, fratello maggiore deldelle Fiamme Gialle, sono legati da tempo: il primo ricopriva l’incarico di sottosegretario al Ministero dell’Interno nel Governo Berlusconi II con delega alla pubblica sicurezza mentre il secondo era a capoPolizia. Erano gli anni infuocati del post G8 di Genova, quando Definì nella ...

Ilary Blasi, primo compleanno con Bastian Muller in una location esclusiva TPI

Dopo le polemiche per le sue dichiarazioni a Domenica In, in cui l’attrice ha affermato che “l’uomo che aiuta in casa e lava i piatti mi uccide l’eros”, Laura Chiatti torna sull’argomento ...Ilary Blasi oggi, 28 aprile 2023, compie 42 anni. E dopo oltre 20 anni di candeline spente al fianco di Francesco Totti, stavolta la conduttrice dell’Isola dei Famosi festeggia con Bastian Muller, l’u ...