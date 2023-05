Equipe | “La Resurrezione Il Napoli è Campione d’Italia | 33 anni dopo l’ultimo titolo” FOTO

(Di giovedì 4 maggio 2023) “La. Il, 33”, questo ilin prima pagina dell’dedicato alla Serie A. Complimenti che giungono anche dall’estero per il tanto atteso e meritato. Naples est sacré champion d'Italie. Le classement de Serie A : https://t.co/NScg2SOP0A pic.twitter.com/QGZNLIQf7R — L'ÉQUIPE (@l) May 4, 2023 SportFace.

Paolo ha svolto il suo ministero diaconale nella parrocchia della, a Giardinetti, ... Ha creato il Centro di ascolto parrocchiale con grande capacità e ha formato unamolto ...Una responsabilità che oggi risiede in unacivico - militare, in un popolo, in un partito, ... Lo spirito di questo aprile ribelle, questo aprile die di vittoria, ci deve spingere ...Il passaggio dell'di animatori, che ha accompagnato l'icona di Maria Madre dei Giovani, in ... Auguro a tutti la gioia del Vangelo, la forza della, la fretta di Maria e ricordo che '...