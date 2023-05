Epos lancia le nuova serie cuffie IMPACT 1000

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 4 maggio 2023)ladirivoluzionarie, dedicate a chi lavora in ambienti Open Space, integra funzionalità di ultimissima generazione per ridurre l’affaticamento cerebrale, il marchio premium di audio e video leader al mondo, presenta la, leBluetooth on-ear a prova di futuro. Scopriamo insieme tutti i particolari di questaè la prima cuffia progettata per rispondere alle sfide per chi opera in ambienti open space. Questa cuffia, particolarmente adatta per la conversazione, garantisce che tutti coloro che ...