Empoli cala il tris contro il Bologna | 3-1 Salvezza ormai a portata di mano Pagelle

(Di giovedì 4 maggio 2023) Decidono l'autogol di Lucumì dopo appena 40'' di gioco, il raddoppio firmato da Akpa Akpro poco prima dell'intervallo e la terza rete firmata da Cambiaghi al 68'. Ai rossoblù non basta il gol di Orsolini (88') su rigore per riaprire la partita. L'sale così a quota 35 punti, a +8 sul terzultimo posto. Ilresta fermo a quota 45 in nona posizione

La squadra partenopea batte la Roma per 2 - 1, poiil tris contro Spezia e Cremonese, per poi sconfiggere per 2 - 0 in trasferta Sassuolo ed. Alla sesta di ritorno il secondo stop ......il raddoppio di Akpa Akpro nel recupero del primo tempo e infine nella ripresa Cambiaghiil ... A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le ......5 Copre bene le spalle a Bennacer nel primo tempo,nella ripresa e in fase di costruzione non ...con l'ennesima partita sotto tono a San Siro (dopo i pareggi delle scorse settimane cone ...

L'Empoli cala il tris con Cambiaghi: 3-0 contro il Bologna a 20 minuti dalla fine TUTTO mercato WEB

Decidono l’autogol di Lucumì dopo appena 40” di gioco, il raddoppio firmato da Akpa Akpro poco prima dell’intervallo e la terza rete firmata da Cambiaghi al 68'. Ai ...Empoli, 4 mag. (Adnkronos) - L'Empoli ha battuto 3-1 il Bologna nella sfida valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A disputata al Castellani. Toscani in vantaggio al 1' grazie ad una a ...