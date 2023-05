(Di giovedì 4 maggio 2023) "Sapevo sin dall'inizio di queste indagini durate cinque anni di essere completamente innocente. Il fatto che finalmente oggi lo abbia accertato il giudice mi dà una, non tanto per me, ma ...

Lo ha dichiarato il presidente Pd della Puglia Michele, sull'a Torino nel processo per finanziamento illecito alla sua campagna elettorale per le primarie."Ringrazio il mio ......- nel quale è incappato Michele. Il pubblico ministero aveva chiesto per il politico dem la condanna a un anno di reclusione, il giudice Alessandra Salvadori ha pronunciato una...Fabiano Guarda la gallery E il Consigliere regionale Fabiano Amati (Azione), n altra nots diffusa ha dichiarato: 'Sono contento per l'di Michele. Solo chi ha vissuto esperienze ...

Emiliano:assoluzione grande gioia per Puglia e per chi mi vuol bene Agenzia askanews

(ANSA) - BARI, 04 MAG - "Sapevo sin dall'inizio di queste indagini durate 5 anni di essere completamente innocente. Il fatto che finalmente oggi lo abbia accertato il giudice mi dà una grande gioia, n ...