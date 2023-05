Emilia Romagna | sindaco Faenza | ' sistema di alert alla popolazione solo parziale'

(Di giovedì 4 maggio 2023) Perché nessuna allerta? Risponde ildiMassimo Isola: "No! noi abbiamo fatto quattro comunicati dalle 21 della sera, una comunciazione capillare. abbiamo comunicato con i cittadini ...

Tutta la, da Bologna a Rimini, abbiamo lavorato con mezzi che avevamo mentre si cercavano di distribuire le risorse nazionale. domanda: Perché i carabinieri bussano per porta non avete un ...Forza'. Lo scrive su Twitter il presidente dell', Stefano Bonaccini , dopo il maltempo che ha interessato nei giorni scorsi la sua regione. Il bilancio dell'ondata di ...In apertura di seduta la presidente Calza ha tenuto ad anticipare l'esposizione dei dati contabili con una premessa generale relativa al rapporto tra l'Unione e il Prt della Regionee ...

Alluvione Emilia Romagna, 2 morti e un disperso. A rischio evacuazione 5mila persone. Domani allerta rossa in ilmessaggero.it

Dopo il maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna, su Bagnacavallo e frazioni permane la situazione più critica. Dalla nottata l’allagamento si è esteso verso ...Impiegati 300 vigili del fuoco tra Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena. Bonaccini: "Mai così tanta acqua in 36 ore" ...