Emilia Romagna | la Procura di Ravenna ha aperto un’inchiesta sull’alluvione | Bonaccini promette che sarà ricostruito tutto

(Di giovedì 4 maggio 2023), apertaper la morte dell’ottantenne che è stato travolto dall’acqua mentre era in bici. Intanto, si inizia a fare la conta dei danni con il presidente della Regione Stefanocheuna ricostruzione totale., aperta l’inchiesta per l’alluvione A causa dell’alluvione inoltre ai tanti sfollati, si sono registrati anche due morti. Così ladihaper la morte di Remo Bianconcini, 80 anni, che era in sella alla sua bici quando è stato travolto dalla furia dell’acqua del Senio a Castel Bolognese. “Inizieremo dalle prossime ore l’avvio della quantificazione dei danni ...

Vedi Anche Alluvione a Faenza, il giorno dopo la città è ancora allagata: le auto sono sommerse, pompieri in azione sul gommone Il climatologo si sofferma sulle inondazioni ine ...... del tasso o delle volpi, ma si dovrà presumibilmente anche tenere conto del prolungato periodo di siccità che colpito il Nord Italia negli ultimi mesi, non solo in. Insomma, le tane ...Non solo le piogge intense, ma anche gli effetti della siccità e problemi agli argini, che in parte potrebbero essere legati alle tane degli animali ...

Maltempo in Emilia Romagna, nubifragi ed esondazioni: due le vittime Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – Un progetto per contribuire, attraverso le attività con il cavallo, all’integrazione e all’inclusione delle persone sorde e ipoacusiche che, a causa della patologia da cui sono affe ...Non solo le piogge intense, ma anche gli effetti della siccità e problemi agli argini, che in parte potrebbero essere legati alle tane degli animali selvatici ...