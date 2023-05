Emilia-Romagna | emergenza maltempo | due le vittime

Leggi su zon

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’ondata diche ha travolto l’, soprattutto nell’area a cavallo delle province di Bologna e Ravenna, ha provocato duementre circa 500 persone hanno dovuto lasciare le proprie case per precauzione o per sfuggire alla furia delle esondazioni. Dopo mesi di siccità, una quantità di pioggia in 48 ore che non ha precedenti ha gonfiato fino alla tracimazione i fiumi in pianura e provocato frane e smottamenti in montagna e collina. Alcuni argini si erano già rotti ieri, ma è stato nella notte che la situazione si è aggravata con l’intensificarsi delle precipitazioni. Numerose le persone costrette ad abbandonare le proprie case, a Faenza sono state evacuate 250 persone, 60 a Castel Bolognese e 60 a Conselice. “Molte di queste persone sono adesso nel palazzetto dello sport. Ci sono decine di ...