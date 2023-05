Elodie compie 33 anni | la romantica dedica di Iannone | “Sei immensa”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Compleanno d’amore perDi Patrizi. La cantante romana ha spento 33 candeline in un ristorante stellato a Bergamo. Tra Perizona Magazine.

...a pranzo a Terracina IN ATTESA DELLE NOZZE Fotogallery - Alessandra Mastronardi a Milano con la mamma e un'amica CENA STELLATA Fotogallery -, compleanno d'amore con Andrea Iannone48 ...... una passeggiata al bacio IN ATTESA DELLE NOZZE Fotogallery - Alessandra Mastronardi a Milano con la mamma e un'amica CENA STELLATA Fotogallery -, compleanno d'amore con Andrea Iannone...... chi si rivede! Ma senza Gigi Buffon CENA STELLATA Fotogallery -, compleanno d'amore con Andrea Iannone48 ANNI Fotogallery - David Beckham, tripletta di torte per il compleanno SCATTI ...

Elodie compie 33 anni: i successi, Marracash e l'amore con Andrea Iannone la Repubblica

La cantante festeggia i suoi 33 anni con una cena esclusiva. Non può certo mancare il compagno (ex) motociclista. Ma ci sono anche diversi volti noti. Tra i quali Diletta Leotta incinta ...(Radio 105) Elodie ha compiuto 33 anni il 3 maggio scorso e per l'occasione il suo compagno Andrea Iannone ha condiviso una dolce e romantica dedica d'amore su Instagram. A corredo di una carrellata ...