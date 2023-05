Elodie compie 33 anni | la romantica dedica di Iannone | “Sei immensa”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Compleanno d’amore perDi Patrizi. La cantante romana ha spento 33 candeline in un ristorante stellato a Bergamo. Tra i presenti, la madre Claudia Marthe, la sorella Fey, il fidanzato Andreae l’amica Diletta Leotta in dolce attesa. Sopra il sexy outfit da dark lady, la festeggiata ha indossato il bavaglino “oggi sono golosa” assaggiando per prima i piatti scelti per la sua cena di compleanno. L’ex finalista di “Amici” ha condiviso tra le Instagram Stories alcuni scatti della serata. Tra questi ce n’è uno che la ritrae mentre bacia Andreaconosciuto la scorsa estate durante una vacanza tra amici. L’ex pilota di MotoGp ha fatto gli auguri alla fidanzata anche sui social postando alcune foto e alcuni video che documentano la loro storia d’amore. “TI AMO e ti STIMO sei. ...

Elodie compie 33 anni: i successi, Marracash e l'amore con Andrea Iannone la Repubblica

La cantante festeggia i suoi 33 anni con una cena esclusiva. Non può certo mancare il compagno (ex) motociclista. Ma ci sono anche diversi volti noti. Tra i quali Diletta Leotta incinta ...(Radio 105) Elodie ha compiuto 33 anni il 3 maggio scorso e per l'occasione il suo compagno Andrea Iannone ha condiviso una dolce e romantica dedica d'amore su Instagram. A corredo di una carrellata ...