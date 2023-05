Elezioni amministrative 2023 | quando si vota | gli orari dei seggi

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 4 maggio 2023) Fiumicino – Il litorale laziale sarà presto attori protagonista della scena politica. Sono ben 5, infatti, i Comuni che presto saranno chiamati alle urne: Fiumicino, Latina, Santa Marinella, Pomezia e Terracina. Da segnare sul calendario, quindi, le date del 14 e 15 maggio, rispettivamente domenica e lunedì. Per quanto riguarda domenica 14 maggio sarà possibile dalle 7 alle 23, mentre lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15. L'elettore dovrà recarsi nel proprio munito di un documento d'identità valido e della propria tessera elettorale.