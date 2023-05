Elenoire Ferruzzi parla di presunti baci con Daniele al GF Vip

Sebbene il GF Vip si sia concluso da tempo,è tornata a parlarne. Nel dettaglio il suo rapporto con Daniele Dal Moro. Il GF Vip si è concluso ormai da tempo ma evidentemente qualche ex concorrente ancora non ne ha avuto ...è stata tra le concorrenti più controverse e chiacchierate della settima edizione del ' Grande Fratello Vip ', il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Entrata ..., celebre per la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di affrontare le critiche che le erano state lanciate da un'ex opinionista di Uomini e ...

Elenoire Ferruzzi conferma i baci con Daniele Dal Moro sotto le coperte Biccy

Elenoire Ferruzzi parla di alcuni presunti baci che ci sarebbero stati con Daniele Dal Moro nella casa del GF Vip ...Sebbene il GF Vip si sia concluso da tempo, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlarne. Nel dettaglio il suo rapporto con Daniele Dal Moro.