Elemental | il nuovo poster diffuso da Disney e Pixar!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 4 maggio 2023)dae Pixar ildel film d’animazione,. Diretto dal regista Peter Sohn; la varietà degli elementi racchiusi in una colorata immagine. Ecco tutti i dettaglinelle scorse ore dai profili ufficiali dellae Pixar Animation; ilufficiale del film d’animazione,. Trattasi del 27esimo progetto firmato dalla brillante Pixar Animation Studios; vede occupato alla regia Peter Sohn (noto per la regia con Il Viaggio di Arlo). Prodotto da Denise Ream, sarà disponibile al grande pubblico il prossimo 21 giugno. Nel frattempo; ecco per voi in anteprima l’ultimoufficiale rivelato: una concentrazione sfavillante degli elementi governanti ...