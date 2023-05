Eintracht in finale di DFB Pokal | Glasner | «Ho ricevuto più di 100 messaggi su WhatsApp Il primo a scrivermi è stato…»

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’ha battuto ieri sera per 3-2 lo Stoccarda ed è riuscito ad accedere alladi DFB, coppa nazionale del campionato tedesco L’ha battuto ieri sera per 3-2 lo Stoccarda ed è riuscito ad accedere alladi DFB, coppa nazionale del campionato tedesco. Oliver, tecnico dei tedeschi, ha parlato al termine del match svelato un particolare aneddoto. PAROLE – «Hopiù di 100su. Ilè stato Filip Kostic. Mi ha mandato uno screenshot in cui distolgo lo sguardo da Kolo Muani mentre calcia il rigore. È l’unico a cui ho risposto, dicendogli che con lui guardavo sempre perché ero sicuro…».

Coppa di Germania, Eintracht in finale: piegato in rimonta lo Stoccarda Corriere dello Sport

Die Mannschaft von Trainer Glasner setzt die Tradition fort: Mit viel Energie erreicht sie in Stuttgart das fünfte Endspiel in sieben Jahren. Das ist kein Zufall.Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren in einem Finale zu stehen, "zeigt, welch geile Truppe wir sind", betonte der 48-Jährige. Nach der Partie hatte der Coach bereits mit den Eintracht-Fans ...