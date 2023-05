... viene ripercorsa la parabola di Valerio Fioravanti, da bambino prodigio dello sceneggiato televisivo La famiglia Benvenuti - con la testimonianza di, che fu accanto a lui nel film ...... miscela passato e futuro, attraverso un montaggio incrociato, intanto che i colori mutano in base al tempo stesso: ritroveremo Marzia e Sandra (interpretati da Gabriele Lavia ed, in ...Nel cast di La quattordicesima domenica del tempo ordinario ci sono due graditissimi ritorni: alla sua prima volta con Pupi Avati , assente da un pezzo dalle scene,dal suo buen retiro di Lisbona è rientrata di corsa quando l'ha chiamata il regista per un ruolo di cui, come ci ha raccontato, è stata felicissima. Ancora splendida e solare, l'ex bomba ...

Edwige Fenech e Gabriele Lavia, la strana coppia nel nuovo film di Pupi Avati Vanity Fair Italia

L’incontro tra due mondi lontani: Edwige Fenech, l’icona delle commedie sexy degli anni ’70 e ’80, e uno degli attori più riconosciuti del nostro teatro, Gabriele Lavia. Nei film di Pupi Avati tutto è ...«Certo che li rifarei, grazie a quelle pellicole sono diventata famosa e sono qui oggi». Così Edwige Fenech tornata al cinema con la regia di Pupi Avati nella Quattordicesima domenica del Tempo ...