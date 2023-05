Ed Sheeran non ha copiato Marvin Gaye | la sentenza

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il cantante britannico prosciolto dalle accuse di plagio per la sua Thinking Out Loud Ednon haLet’s Get It On diper comporre la sua canzone Thinking Out Loud nel 2014. Il tribunale di Manhattan ha prosciolto il cantante britannico dalle accuse di plagio.era stato citato in giudizio con la sua co-autrice Amy Wadge: secondo l’accusa avrebberoporzioni i del pezzo classico della musica soul del 1973 di, ‘Let’s Get It On’, incluso ritmo e una sequenza ascendente di quattro accordi. Il processo era stato avviato dalla famiglia del cantautore Ed Townsend – co-creatore del brano di– che aveva sporto denuncia diversi anni fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

