Ed Sheeran assolto per il plagio di “Let’s get it on” di Marvin Gaye

(Di giovedì 4 maggio 2023) Edè statodall’accusa diai danni di. Ad annunciarlo è la Bbc che spiega come il Tribunale di New York ha deciso che il cantante inglese non ha copiatoGet It On durante la composizione della sua Thinking Out Loud. Il processo era iniziato lo scorso 25 aprile, con il cantautore britannico che aveva fermamente negato di aver rubato alcuni elementi della canzone. E aveva annunciato che, qualora la causa lo avesse dichiarato colpevole, avrebbe rinunciato alla sua carriera musicale. «Se accade, ho chiuso, mi fermo», aveva detto. Ma con la decisione di oggi, 4 maggio, la sua carriera potrà proseguire tranquillamente. Quando il giudice l’ha definitoè, infatti, esploso di gioia alzandosi e abbracciando il suo team. Al centro ...

si detto felice del verdetto. La superstar dello Yorkshire era stato portato in tribunale dagli eredi di Ed Townsend, che aveva scritto il celebre singolo del 1973 con l'artista della ..., che per seguire personalmente il processo aveva rinunciato a tornare in patria per il funerale della nonna in Irlanda (quella che aveva ispirato la canzone del 2017, Nancy Mulligan), aveva ...Edè statodall'accusa di plagio, questo quanto fa sapere la Cnn. Infatti, nei giorni scorsi il cantautore di origine britannica era stato accusato di avere plagiato Let's Get It On , il ...

La giuria di New York ha assolto il cantante britannico Ed Sheeran per l’accusa di plagio: l’arista non ha violato le leggi sul copyright.Ed Sheeran non ha copiato Marvin Gaye. Un tribunale federale di New York ha scagionato il 32enne cantante britannico dall’accusa di aver «rubato» parti della ritmica e della base musicale dal classico ...