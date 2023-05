Ecofuturo Festival 2023 | al via la decima edizione della kermesse dedicata alle eco tecnologie

(Di giovedì 4 maggio 2023) Al via la nuovadi, ildelle eco, in programma fino al 6 maggio presso la Città dell’Altra economia a Roma nel quartiere di Testaccio (ex mattatoio). Il claim di questadiè “la democrazia energetica è rinnovabile”. Protagonisteprima giornata le comunità energetiche, il presente, il futuro e le prospettive di sviluppo. Presente Elly Schlein, segretaria del Partito democratico: “Le comunità energetiche vanno sbloccate perché sono ancora in attesa dei decreti attuativi” ha detto. Il temacomunità energetica è stato il protagonistaprima giornata del, una ...

'Sono un'amica die non potevo mancare per dare supporto a questoche si concentra su chi fa innovazione ecologica e tecnologica insieme, quindi, cerca di innovare a livello di sviluppo, di trovare ...ROMA " Ha preso il via, ildelle eco tecnologie, in programma fino al 6 maggio presso la Città dell'Altra economia a Roma nel quartiere di Testaccio (ex mattatoio). Il claim di questa decima ...Nell'ambito di2023. Intervengono: Elly Schlein, Filiberto Zaratti, Federica Rossi Gasparrini (Pres. Obiettivo Famiglia), Riccardo Bani (AD veos), Aurelio Cupelli (Rete geotermica), Silvana ...

Ecofuturo Festival 2023: la Rivoluzione Verde è adesso! GIOVANI2030

ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via Ecofuturo Festival, il festival delle eco tecnologie, in programma fino al 6 maggio presso la Città dell’Altra economia a Roma nel quartiere di Testaccio (ex mattato ...Eventi green a Roma, per una vita a basso impatto, organizzati il 6 e 7 maggio nella nostra guida Eco-weekend nella Capitale.