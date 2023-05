“Ecco di chi è quel sangue” Madonna di Trevignano | la rivelazione choc a Chi l’ha visto

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ci risiamo, torniamo a parlare delladiRomano e della relativa santona: Gisella Cardia. La donna infatti, in queste ultime ore, è stata protagonista di un’inchiesta giornalistica firmata da Federica Sciarelli e del suo Chi? Com’è noto infatti, i fedeli si sono ridati appuntamento il 3 maggio 2023 per attendere di nuovo le lacrime dellae le relative visioni della sedicente veggente Gisella. E se la fede non è un fatto che si può ‘smontare’ lucidamente, allora la Sciarelli ha preferito restare sul ‘tangibile’ e sulle poche prove che si hanno a disposizione in questi casi. I giornalisti del programma allora, sono andati ad analizzare l’unica prova materiale che si ha a disposizione: ildelle presunte lacrime della...

... l'autopsia: 'Era già morta quando è stata abbandonata' L'hanno chiamata Noemi,perché La ... mamma dimessa con neonata non sua - L'ospedale la chiama: 'Ci scusi' L'emozione dil'ha trovata L'...C'èdecide di ritagliarsi un apposito angolo relax per non essere disturbato e rintanarsi in ... Non rovinare il tuo week - end,qualche sere TV consigliata per te! Serie TV: fantascienza e ...Vladimir Luxuria , ospite di Casa, ha parlato del presunto screzio tra Enrico Papi e Ilary Blasi dopo le primissime battute della ... Simone Rugiati dopo il ritiro di Claudia Motta:perché la ...

Dote Scuola, da Regione Lombardia 8 milioni per 200mila studenti: ecco chi può beneficiarne Giornale di Brescia

A un certo punto mi compare davanti questo Gian Maria che deve essere un nuovo concorrente. Ho pensato ‘cavolo chi non muore si rivede. Questo è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra’.Andare in pensione con 5 mesi di anticipo: ecco come fare e chi può approfittare dello sconto sul requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.