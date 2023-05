“E’ volato via” Fiorello in lacrime | il lutto in diretta

(Di giovedì 4 maggio 2023) PERSONAGGI TV.inha voluto dedicare un omaggio al famoso regista durante la puntata di Viva Rai 2 andata in onda il 4 maggio su Rai Due. Il conduttore ha introdotto il ricordo del regista scomparso il giorno prima, definendolo un “grande regista e grande amico”. Leggi anche:nel mondo dello sport: addio a Vieri Angelucci Leggi anche: Calcio italiano in, addio all’amato campione: resterà sempre nel cuore di tutti Il famoso regista Alessandro D’Alatri è mortooggi inricorda il famoso regista Alessandro D’Alatri. Durante ladi Viva Rai 2 andata in onda il 4 maggio su Rai Due condivide un aneddoto personale sulla loro conoscenza: “L’ho conosciuto nel 1988. Ero appena arrivato a Milano, sono andato subito a ...

Fiorello , durante la puntata di oggi 4 maggio di Viva Rai2 , su Rai due, rende omaggio ad Alessandro D'Alatri, il regista scomparso ieri. 'Volevo dare un pensiero a un amico che ieri è', esordisce il conduttore che ricorda D'Alatri, 'grande regista e grande amico'. Quindi Fiorello racconta un aneddoto: 'L'ho conosciuto nel 1988. Ero appena arrivato a Milano, sono andato ...Nuova puntata del fortunato programma mattutino che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tiene compagnia a moltissimi telespettatori incollati dalle 7:15 circa davanti al piccolo schermo. A loro si ...... perché la bronchite mica ti viene all'improvviso; ma non è quello che poi èin Ungheria, ... la società non aveva sede all'estero, in chissà quale paradiso fiscale, ma inPaolina 25, ossia ...

Fiorello, lacrime a Viva Rai 2: "Un amico è volato via" Liberoquotidiano.it

L’amministrazione comunale si rivolge direttamente agli operatori culturali per unire tutte le forze . Dagli snodi di frate Elia alle Celle al testamento del poverello: iniziative per le scuole e per ...I Guardiani della Galassia di James Gunn ci salutano in uno dei migliori cinecomic Marvel: la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol. 3.