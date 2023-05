È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

Leggi su tpi

(Di giovedì 4 maggio 2023) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 5 maggio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Welfare insufficiente. Servizi inadeguati. Discriminazioni sul lavoro. Intanto il Governo punta a una maternità predefinita. Ma non risolve i problemi quotidiani delle famiglie. Ecco perché non facciamo più figli. Aiutare le madri. Imporre meno tasse a chi ha almeno due figli. E colpevolizzare chi non li vuole. La maggioranza punta a una maternità predefinita. Ma non ...