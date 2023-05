E’ partito l’assalto di militari e industria delle armi ai soldi del Pnrr destinati a lavoro e formazione Breton in visita alla Rehinmetall

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) In neanche 24 ore le dichiarazioni del commissario Ue al mercato interno Thierryhanno scatenato gli appetiti di forze armate edella difesa. Il commissario ha annunciato l’intenzione di Bruxelles di aumentare la produzione di munizioni, destinando a questo scopo un miliardo di euro. Non solo,ha invitato i singoli stati ad usare una parte dei fondi del(pensato in origine per sostenere la ripresa economica e sociale dopo la pandemia) a questo scopo. Il ministroImprese e del made in Italy Adolfo Urso non perde tempo. “L’Europa ci dice una cosa, che dobbiamo prendere atto che qualcuno ha scatenato una guerra nel cuore dell’Europa e che la resilienza è uno degli obiettivi della comunità dell’Ue. Sono valori fondamentali che tutelano le persone, il loro diritto ...