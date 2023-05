“È morto un grande” Fiorello stravolto dal dolore | il triste annuncio in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023)di, che è stato colpito da un lutto nelle scorse ore. In tantissimi sono rimasti sgomenti davanti a quella terribile notizia che ha lasciato tutti senza parole, compreso il conduttore di Viva Rai2, che proprio nel corso della trasmissione andata in onda giovedì 4 maggio ha voluto salutarlo per l’ultima volta. Unenorme per lui e anche per il pubblico che era davanti al piccolo schermo. Ha iniziato il programma con un messaggio di addio straziante. Nei giorni scorsi anche Mediaset era stata colta da una brutta notizia. Oltre a, che è stato colto di sorpresa da questo lutto, il Biscione ha pianto la perdita di Fabrizio Pasquero, conosciuto anche per essere stato il creatore del programma Nonsolomoda, che è stato trasmesso da Canale 5 per ben 28 anni, ...