È legale registrare una telefonata? Molti non lo sanno | la legge parla chiaro | si può fare solo in questo caso

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 4 maggio 2023)una: siamo nell’ambito dell’illecito e della legalità? Lanon pone alcun dubbio, ecco cosa comporta. Almeno una volta nella vita ti sarà venuto in mente diuna litigata furiosa avvenuta al cellulare con il partner, o peggio con la tua bestie (la migliore amica). Ponendo il fatto che tu abbia compiutogesto, un po’ meschino, sei certa che si tratti di un’azione che puoi? Senza ombra di dubbio, se si è certi della verità,si rivela un mezzo per quanto subdolo, abbastanza ottimale per far valere le proprie ragioni, anche se ci sono persone capaci di negare persino davanti l’evidenza. Insomma, il gioco ne vale la candela? Laspiega qualcosa in più, in chesi può ...