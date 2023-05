Dzeko tocca una super quota di gol in carriera | «Non servono parole!»

(Di giovedì 4 maggio 2023) Edinha ritrovato il gol con la maglia dell’Inter, ieri sera doppietta contro il Verona al Bentegodi. Il bosniaco non segnava addirittura dal 18 gennaio incoppa Italiana? Gioia perin Verona-Inter, match terminato 0-6 a favore dei nerazzurri. Vittoria schiacciante con il bosniacoprotagonista. Due gol per tempo per l’ex Roma. Con questa doppietta, è salito a400 gol intra tutte le maglie: Zeljeznicar (4 gol), Usti Nad Labem (8), Teplice (17), Wolfsburg (85), Manchester City (72), Roma (119), Inter (30), Bosnia (65). Il suo post di felicità su Twitter. No Words Needed #400 #careergoals pic.twitter.com/9kPsWGPXjS — Edin Džeko (@Ed) May 4, 2023 Proprio sabato, il ‘Cigno’ ...

Verona - Inter, le formazioni: prosegue il giro delle punte, oggia Lautaro -La partita è delicata ma il calendario serrato rende inevitabile il turnover, come del resto da un mese a ...Simone Inzaghi va avanti sulla linea del turn over. Se fino a marzo il tecnico di Piacenza aveva utilizzato poco la panchina, finendo per spremere molto i titolarissimi, da aprile (quando i suoi hanno ...Nell' Inter coppia d'attacco Lukaku - Correa con iniziale panchina pere Lautaro Martinez. In mezzo al campoa Barella con Brozovic e Mkhitaryan. Avanza Darmian rispetto al solito e va ...

Inter, tocca a Handanovic. In avanti Dzeko e Lautaro, dubbio Barella-Mkhitaryan La Gazzetta dello Sport

I nerazzurri trovano punti preziosi per continuare la corsa Champions, i padroni di casa affondano sotto i colpi della squadra di Inzaghi ...Il Bentegodi diventa per una sera un'Arena di Verona sui generis, dove a mettere in scena un'opera capolavoro è l'Inter di Simone Inzaghi, che per la 100esima del suo tecnico ...