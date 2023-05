Dzeko | «Serata perfetta | ci siamo divertiti! L’Inter è in buona forma»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023) Edinha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria delcontro il Verona per 0-6. Il bosniaco ha anche realizzato una doppietta DIVERTITI ?così dopo la straripante vittoria: «. Oggi cidivertiti molto, abbiamo fatto una grande partita. Solitamente a Verona non è semplice. Già ieri in allenamento si vedeva che stavamo bene. Concorrenza? Ci sono tante partite, ci sono momenti.intutti e c’è bisogno di tutti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati