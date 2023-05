Dzeko | gol ritrovato dopo 119 giorni Concorrenza con Lukaku – TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nel momento decisivo Simone Inzaghi è riuscito finalmente a ritrovare anche il cigno di Sarajevo, Edin. Il bosniaco ha segnato una doppietta contro il Verona, il gol mancava da 119e lo sottolinea Tuttosport. RITORNO – È sicuramente un dolce ritorno quello di Edin. Il cigno di Sarajevo hala rete 104la magia di Riad in Supercoppa Italiana contro il Milan. In campionato invece il gol mancava da 119, precisamente dalla zuccata con il Napoli del 4 gennaio. La via per ritrovarsi è stata lunga, maè riuscito nell’intento e ha fatto registrare la terza doppietta in Serie A quest’anno. Le prime due sono state con il Sassuolo e l’Atalanta, tenendo conto anche di quella di Champions League con il Viktoria ...