Dynamite 03 05 23 Lo scontro tra i Four Pillars

(Di giovedì 4 maggio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Baltimora ed in programma spiccano il match di debutto in AEW di Roderick Strong, la Trios Battle Royal per decretare i nuovi #1 contenders e ed il ‘’ Tag Team Match con forti implicazioni per quanto riguarda il main event di Double or Nothing 2023. Roderick Strong, Adam Cole, Orange Cassidy & Bandido vs. Jericho Appreciation Society (Garcia, Hager, Parker & Menard) (3,5 / 5) Opener frizzante, dall’alto ritmo e caratterizzato da fulminei capovolgimenti di fronte. Da segnalare l’ottima prova di Roderick Strong al suo debutto in ring in AEW, nel finale il suo zampino è stato decisivo con il suo Running Knee che ha spianato la strada al Boom di Adam Cole che ha chiuso ...