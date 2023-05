Dune | Parte 2 | sale l' attesa | ecco il trailer del film con Timothée Chalamet e Zendaya

(Di giovedì 4 maggio 2023) Leggi Anche '', riprese al via per il secondo capitolo: 'Lunga vita ai combattenti' La trama 'Nel primoPaul Atreides è uno studente… Ora lo vediamo diventare un leader', ha spiegato ...

Leggi Anche Da '' a 'Freaks Out': 10 film da ricordare per questo 2021 Il primo film Il primo capitolo di '', presentato al Festival di Venezia 2021, è stato un grande successo di pubblico e ...Un maggio spettacolare Tre grandi spettacoli a Brescia nel mese di maggio: sicon Angelo ..., Spider - Man 2, Il Cavaliere Oscuro, Interstellar, Il Codice Da Vinci, Pearl Harbor, Il ...La diffusione della locandina diDue con la data di uscita aveva creato, se possibile, ancora più hype . E ora che finalmente è arrivato il trailer del secondo capitolo dell'adattamento diby Denis Villeneuve... be' ...

Dune - Parte Due - Il trailer ufficiale in italiano IGN ITALY

Cresce l'attesa per "Dune: Parte 2" così tanto che Warner Bros. Pictures ha diramato nel giro di una giornata un teaser che anticipava il primo trailer ufficiale del sequel che vede protagonisti Timot ...2 minuti e 34 secondi. Un tempo decisamente lungo per un trailer, forse troppo, ma non per Dune: Parte 2, il sequel dell'adattamento dell’opera letteraria di Frank Herbet - già trasposto più volte per ...