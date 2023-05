Dune Parte 2 | anticipazioni | ecco il nuovo trailer del film

(Di giovedì 4 maggio 2023)2,ildelin uscita il prossimo 17 novembre 2023. Arrivano le ultimedi2, attesissimo sequel delbasato sulla saga di romanzi fantascientifici di Frank Herbert. Il, in arrivo nelle sale il prossimo 17 novembre 2023, si mostra in un. All’interno

Quello che traspare dal teaser diDue è proprio questa passione che diventa bisogno di esprimere il proprio amore per un'opera intramontabile e complessa sotto una visione cristallina e ...Leggi ancheDue - La costumista Jaqueline West rivela: "Verranno esplorati diversi mondi e pianeti" Nei romanzi di Frank Herbert, la principessa Irulan è la primogenita di Shaddam IV , ...E poi immagina di trovarti di fronte a laghi rosa , scalaredi sabbia e passeggiare tra ... ma anche osservaredelle 3000 specie vegetali, tra cui il baobab australiano e gli alti eucalipti ...

Dune Parte Due, ecco il primo trailer ufficiale | dal 1° novembre al cinema HDblog

In attesa del 1° Novembre 2023, è stato rilasciato un teaser trailer che mostra alcune delle immagini presenti nel film. Non manca molto all’uscita di Dune – Parte 2, il secondo… Leggi ...Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...