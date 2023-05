Duesmann Audi - In Germania dobbiamo accelerare la transizione energetica

(Di giovedì 4 maggio 2023) Markustorna a parlare di grandi temi riguardanti il futuro delladopo aver promosso gli e-fuel: "Il cambiamento climatico - ha affermato l'amministratore delegato dell'al Ludwig Erhard Summit - ci sta obbligando a passare il più velocemente possibile a fonti di energia rinnovabile, mentre la guerra in Ucraina rappresenta ancora un altro catalizzatore che ci allontana dalle importazioni di combustibili fossili.mettere il turbo allain. Oltre allo sviluppo di nuove tecnologie, abbiamo anche bisogno di nuove idee a livello di partenariato pubblico-privato, sia per quanto riguarda la generazione che lo stoccaggio di energia". La competitività tedesca., davanti a una platea di ...

Audi-Chef Markus Duesmann hat sich schon entschieden. Ab 2026 bringen die Ingolstädter nur noch neue, elektrische Modelle auf den Weltmarkt. Bis 2033 lassen sie ihre Verbrenner-Produktion auslaufen.„Der Klimawandel zwingt uns, so schnell wie möglich auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen. Der Ukraine-Krieg wirkt als zusätzlicher Katalysator für die Abkehr von fossilen Energieimporten. Deshal ...