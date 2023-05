(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn un solo, ladiB cambia due volte. Dopo la penalizzazione di ulteriori quattro punti per la Reggina, arriva infatti anche la sanzione per il Parma. La società ducale dovrà scontare un punto in questa stagione, avendo patteggiato la pena con la Figc. La nota – “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Parma è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato diB, per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio entro il termine del 16 marzo. La penalizzazione fa perdere un posto inal Parma, che scende dalla quinta alla sesta piazza con 51 punti, gli stessi del Cagliari, rimanendo comunque ...

... altrisenatori del gruppo targato Marcello Lippi si adombrano: sono difatti la Reggina di Filippo Inzaghi e il Parma di Gianluigi Buffon lepenalizzate. La Reggina, già zavorrata da un - 3, ...Intanto, però, la giustizia sportiva ha già sanzionato la Regginavolte per non aver rispettato le scadenze. In tale contesto, inoltre, la FIGC non sembra avere neppure l'intenzione di ...Talisono servite invece, con tutto il resto, a compattare le popolazioni russe ...europei avrebbe dovuto portare il presidente russo dietro le sbarre e che invece è evaporata appena...

Due penalizzazioni in un giorno: la nuova classifica di serie B anteprima24.it

E se un altro campione del mondo, Alberto Gilardino, incrocia le dita per poter festeggiare il prima possibile la risalita del Genoa in Serie, altri due senatori del gruppo targato Marcello Lippi si ...E se un altro campione del mondo, Alberto Gilardino, incrocia le dita per poter festeggiare il prima possibile la risalita del Genoa in Serie, altri due senatori del gruppo targato Marcello Lippi si ...