Due droni hanno cercato di attaccare il Cremlino | cosa è successo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Duediilnella notte tra il 2 e il 3 maggio. I piani alti di Mosca non sembrano aver dubbi: si è trattato di un attentato ucraino, sventato, ai danni del presidente Vladimir Putin, che però al momento dei fatti non si trovava al. E se Mosca ha già annunciato che verranno prese misure di ritorsione contro Kiev, la presidenza ucraina ha subito smentito qualsiasi coinvolgimento: “Non abbiamo nulla a che fare con quanto accaduto”. Le immagini di quelle che sembrano esplosioni sopra ilfatto il giro del mondo. Un video che le riprende a poca distanza, circolato su diversi canali Telegram, è stato ripreso anche da testate vicine all’opposizione russa, come Dozhd e Meduza. Nelle immagini si vede ...

Un'esplosione è stata udita a Zaporizhzhia: lo riporta su Telegram la tv pubblica ucraina Suspilne aggiungendo che nella regione è stato dichiarato un allarme aereo. Nella giornata di ierihanno attaccato il Cremlino. La Russia ha parlato di "atto terroristico pianificato", ma Zelensky respinge le accuse: "Noi non attacchiamo Putin o Mosca". È salito ad almeno 21 civili uccisi ...avevano cercato nella notte tra martedì e mercoledì di colpire la residenza del presidente russo nel Cremlino, ma Mosca ha affermato che le offensive lanciate nelle ultime ore non sono in ...Le ipotesi sull'attacco al Cremlino sono. La prima coinvolge l'Ucraina: Kyjiv avrebbe avuto l'... Il governo russo ha definito l'attacco concome un "atto terroristico pianificato" e come un "...

Due droni contro il Cremlino. "Volevano uccidere Putin". Ma l'Ucraina: non sono nostri ilGiornale.it

Le forze russe hanno lanciato nella notte attacchi aerei su Kiev ed altre città ucraine, inclusa Odessa , senza provocare vittime. Esplosioni sono state udite ...Il presidente russo non si trovava al Cremlino, ma “nella residenza di Novo-Ogaryovo, vicino a Mosca”, e il suo programma di lavoro “non è cambiato”. Mosca accusa da subito Kiev, parlando di “un atto ...