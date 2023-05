Droni sul Cremlino | la reazione di Mosca | pioggia di attacchi sull’Ucraina

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag – Ladella Russia contro l’Ucraina non si è fatta attendere, dopo il caso deiche tra martedì e mercoledì hanno tentato di attaccare il(un fatto per cui, comunque, Kiev ha negato ogni responsabilità). Russia, lacontro l’Ucraina Era stata annunciata immediatamente dopo che ierano stati scoperti di fronte al. Ed è arrivata nella notte, ladella Russia contro l’Ucraina.piuttosto forte, dal momento che le forze armate russe hanno attaccato sia Kiev che altre città del Paese, come riporta anche l’Ansa. Le esplosioni si sono udite, oltre che nella capitale, anche a Zaporizhzhia, e gli allarmi aerei si sono diffusi nelle regioni di Sumy, Chernihiv, Poltava, Dnipropetrovsk, ...