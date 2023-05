Droni sul Cremlino | la guerra di Putin torna a casa come un boomerang

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dunque, nella notte tra martedì e mercoledì uno o più(vai a sapere) attaccano la cupola del Senatskiy Dvorets del, dove opera l’amministrazione presidenziale russa. Le agenzie di stampa di Mosca comunicano la notizia solo dodici ore dopo, diffondendo un video in cui effettivamente si vede un oggetto non meglio identificato avvicinarsi al complesso di edifici (in teoria) più protetto del pianeta, a cui segue una deflagrazione di scarsa potenza che non sembra colpire l’obiettivo. L’immagine è comunque impattante, considerando la simbologia del luogo e il momento storico in cui si produce. Ad aggiungere suspense al mistero, due figure umane vestite di bianco che sembrano salire sul tetto del Senato per motivi non meglio specificati. Potrebbero essere di tutto, per quel che se ne sa: vigili del fuoco in attesa dell’esplosione, guardie di ...