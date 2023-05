Droni sul Cremlino | il generale Capitini | perché può essere un caso di false flag

(Di giovedì 4 maggio 2023)sul: ipotesi “”. Nelle ultime ore hanno fatto il giro del mondo le immagini che riprendono iucraini esplodere sopra il palazzo presidenziale di Vladimir Putin, incendiandone una parte della cupola. Mosca ha accusato Stati Uniti e Ucraina, con Kiev che ha fatto sapere diestranea ai fatti. Gli analisti sono al lavoro anche sull'ipotesi: la Russia ha inscenato un falso attacco per accusare i nemici e l'occidente? Questa è la domanda al centro del programma d'attualità targato Rai3 “Agorà” condotto dalla giornalista Monica Giandotti. Ospite del talk show ilPaoloche dice la sua sull'accaduto facendo un'ipotesi: “al momento non abbiamo certezze ma ...

Così, in un post su Telegram, il leader della Brigata Wagner, Yevgeny Prigozhin, commenta la possibilità che Mosca reagisca al presunto attaccoCremlino con l'uso dida parte dell'Ucraina. "...Eppure all'indomani del clamoroso attacco con duecontro la cittadella del potere russo, ... verso Berlino per festeggiare la vittorianazismo La strategia di Prigozhin che minaccia l'......organi e trapianti) ha presentato all'ospedale Molinette di Torino il progetto'primo volo sperimentale con drone per il trasporto di organi e materiale biologico'. Come funziona Sono ila ...

Droni sul Cremlino. Ucraini o partigiani russi, comunque la Russia non è messa bene L'HuffPost

Droni sul Cremlino: ipotesi “false flag”. Nelle ultime ore hanno fatto il giro del mondo le immagini che riprendono i droni ucraini ...La dinamica non è molto diversa da quanto visto a Mosca. L’11 marzo del 2022 un drone Tu 141 finisce fuori rotta e cade nei pressi di Zagabria, Croazia. È un vecchio modello da ricognizione sul quale ...