“Dritto e Rovescio” | Carlo Calenda sarà ospite di Paolo Del Debbio

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 4 maggio 2023) “”,Calenda saràdi Paolo Del. L’appuntamento è per oggi giovedì 4 maggio, in prima serata su Retequattro Il leader di AzioneDelnel nuovo appuntamento con “”, in onda oggi, giovedì 4 maggio, in prima serata su Retequattro. Nel corso della puntata, ampio spazio alla fine del reddito di cittadinanza con un particolare focus su Napoli, città con un alto numero di percettori. E ancora, una pagina dedicata al Decreto Lavoro, contenente alcune norme che hanno diviso la politica e l’opinione pubblica. Leggi anche: Bergamo, neonata lasciata nella Culla per la vita con un biglietto, ecco cosa ...