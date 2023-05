“Dovrà lasciare” Isola dei Famosi 2023 | un altro naufrago costretto a salutare

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023) Mancano pochi giorni alla nuova puntata dell’dei, prevista lunedì 8 maggio, ed ecco che è già spuntato il nome del prossimo eliminato. Le settimane proseguono senza sosta e la lotta per la sopravvivenza si fa sempre più stressante. Purtroppo due naufraghi hanno già dovuto alzare bandiera bianca per problemi fisici, parliamo di Marco Predolin e Claudio Motta, i quali hanno dovuto fare rientro in Italia su disposizione dei medici. Non erano infatti più idonei a continuare questa esperienza. Adesso gli occhi puntati sono tutti rivolti al prossimo appuntamento dell’dei, che prevedrà un nuovo eliminato. E già è stato spifferato chi potrebbel’Honduras per sempre e rinunciare al sogno di vincere il programma condotto da Ilary ...