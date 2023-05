DOVE GUARDARE IN TV MONZA – ROMA IN ITALIA E ALL’ESTERO

Leggi su seriea24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Di seguito la lista dei broadcaster che trasmetteranno in diretta il match valevole per la 33° giornata di SERIE A TIM con calcio di inizio mercoledì 3 maggio alle ore 21.00 CET. In: DAZN: CLICCA QUI: USA: la Gara sarà trasmessa da CBS, in diretta, su Paramount+ (OTT) MENA: la Gara sarà trasmessa, in diretta, da Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare) RUSSIA: la Gara sarà trasmessa da Match TV, in diretta, su Match Football 3 (canale lineare) In calce alla news gli altri broadcaster che trasmetteranno in diretta. Fonte articolo e foto: www.ac.com seriea24.it: Notizie dal Calciono - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.