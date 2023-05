Dorme in tenda in piazza Da Vinci per protestare contro il caro affitti | ' Ho parlato con Elly Schlein'

Thule Approach Fitted Sheet è lavabile in lavatrice, mantiene lapulita e confortevole quando si. Thule Approach Insulator è lo strato aggiuntivo che offre una maggiore protezione dal ...Per questo motivo Ilaria, studentessa del Politecnico di Milano, ha deciso di piantare la suain piazza Leonardo Da Vinci per dormire qui, da oggi fino a domenica 7 maggio" 'Ieri nel pomeriggio ...di Ilaria Lamera, 23 anni, che da martedìin unamontata di fronte al Politecnico, in piazza Leonardo da Vinci. "Per le doppie il prezzo era più basso - prosegue spiega la ragazza ...

La studentessa che dorme in tenda davanti al Politecnico: "Affitti spaventosi, non so come fare" MilanoToday.it

"La situazione qui in città è impraticabile. Sono andata a visitare un numero indeterminato di case e per tutte chiedevano per una singola dai 700 euro in su, senza le spese": prosegue per il terzo gi ...Una studentessa si mette a protestare per il caro affitti. Ma chi dovrebbe risolvere questo problema Ci sono almeno tre livelli di competenza ...