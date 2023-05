Doris | Vogliamo aiutare pmi a crescere affiancandole in percorsi di mercato' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Banca Mediolanum è conosciuta per la gestione del risparmio: lo facciamo da sempre. Da qualche anno ci occupiamo anche di imprese,le pmi anei momenti topici quando devono conquistare nuovi mercati". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Banca Mediolanum Massimo, al termine dell'evento 'Storie d'Italia' tenutosi ieri sera a Roma, appuntamento dedicato a raccontare gli ultimi 3 anni di Maticmind, leader in Italia nel settore della Ict System Integration , da tempo affiancata da Banca Mediolanum come financial advisor. "La serata - ha spiegato - era proprio rivolta a far conoscere agli imprenditori italiani un nuovo ramo di business di Banca Mediolanum, portando avanti varie operazioni che hanno dato ...